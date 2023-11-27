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BBC

إعلام عبري: الصليب الأحمر تسلم 11 أسيرة إسرائيلية

08:17 م الإثنين 27 نوفمبر 2023

الصليب الأحمر تسلم 11 أسيرة إسرائيلية أرشيفية

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مصراوي

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن الصليب الأحمر تسلم 11 أسيرة إسرائيلية، وفقًا لما أوردته قناة الجزيرة.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، مساء اليوم الأحد، إن المقاومة ملتزمة بمصالح الشعب الفلسطيني أكثر من أي شيء آخر، مشيرا إلى أن كل الخطوات التي تتخذها خاضعة للتقييم والدراسة والتنسيق.

وأكد شهاب في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن الحركة تسعى إلى وقف الحرب والتصدي لمخطط التهجير، موضحا أن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة خاضع لتقييم المقاومة الفلسطينية.

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بتغيير شروط المقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أنه يجب توفير ضمانات واضحة بعدم تكرار الخروقات الإسرائيلية لبنود الهدنة.

وأشار شهاب إلى أن التهدئة الحالية مرتبطة تحديدا بالأسرى المدنيين لدى المقاومة، منوّها إلى أن الإفراج عن أسرى العدو الإسرائيلي له ثمن، ومؤكدا أنهم معنيون باستمرار جهود الوسطاء ومنفتحون عليها.

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