وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة "دائمة" في قطاع غزة

بروكسل - (ا ف ب)

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الهدنة لأربعة أيام هي خطوة أولى مهمة نحو حل الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لكن هناك حاجة إلى المزيد لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة.

ومع دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها الرابع والأخير تتواصل الجهود الدبلوماسية من أجل تمديدها.

في هذا السياق، قالت حماس في بيان ليل الأحد إنها تسعى إلى "تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة" بهدف "زيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى".

من جهته، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في أن تستمر الهدنة المؤقتة طالما يتم إطلاق سراح الأسرى.

وأفرجت الحركة الفلسطينية الأحد عن 13 أسيرًا كانت تحتجزهم منذ هجومها غير المسبوق على إسرائيل، إضافة إلى أربع أسرى آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت الدولة العبرية سراح 39 معتقلاً فلسطينيًا من سجونها.