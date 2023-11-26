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BBC

معاريف: أنباء عن تعرّض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم قبالة سواحل اليمن

03:38 م الأحد 26 نوفمبر 2023

تعرض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم قبالة سواح

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وكالات

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، بإن هناك أنباء عن تعرّض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم قبالة سواحل اليمن.

وكان مسؤول عسكري أمريكي كشف أمس السبت أن سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي الجمعة بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع أن ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر الماضي، أطلق الحوثيون سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيرات من اليمن نحو جنوب إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزو.

وتأتي التقارير عن الاعتداء بعد نحو أسبوع من إعلان الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

هجوم قبالة سواحل اليمن سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية رجل أعمال إسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية

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