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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

10:55 ص الأحد 26 نوفمبر 2023

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

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القدس - ( د ب أ )

أفادت مصادر محلية فلسطينية بـ "اقتحام مستعمرين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".

ووفق المصادر، "شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، وأرجعت العديد منهم ومنعتهم من أداء الصلوات في محيط المسجد الأقصى، بالتزامن مع السماح للمستعمرين باقتحامه".

المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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