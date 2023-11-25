إعلان

BBC

حماس تبدأ عملية تسليم الدفعة الثانية من الأسرى لديها إلى الصليب الأحمر الدولي

11:00 م السبت 25 نوفمبر 2023

نقل الاسرى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
نقلت قناة "الجزيرة"، مساء اليوم السبت، عن مصادر تصريحات تفيد بأن كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" تبدأ عملية تسليم الدفعة الثانية من الأسرى لديها إلى الصليب الأحمر الدولي.
وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري قال، مساء اليوم السبت، إنه بعد التأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية.
وأكد الأنصاري أنه سيتم الإفراج الليلة عن 39 فلسطينيا و13 أسيرا إسرائيليا من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق.
وأوضح الأنصاري أن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية بينهم 33 طفلا و6 نساء.
وأشار الأنصاري إلى أن من بين الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة 8 أطفال و5 نساء إضافة إلى 7 أجانب خارج إطار الاتفاق.
وكرر المتحدث باسم الخارجية القطرية تقديره لجهود مصر والولايات المتحدة شريكي الوساطة بتذليل عقبات تنفيذ الاتفاق.

الأسرى الإسرائيليين حركة حماس هدنة غزة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي صفقة الأسرى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول أمريكي: واشنطن ضغطت مع مصر وقطر لتنفيذ صفقة الأسرى
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رمال مثيرة للأتربة.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس الأحد