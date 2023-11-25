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BBC

حماس: هناك خروقات عديدة للهدنة مع الاحتلال منها عدم التزامه بمنع الطيران جنوبي غزة

08:18 م السبت 25 نوفمبر 2023

توغل جنود الاحتلال في غزة

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مصراوي

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي ببيروت، مساء اليوم السبت، إن هناك خروقات عديدة على مستوى اتفاق الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد حمدان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بمنع الطيران في جنوب قطاع غزة.

وأشار القيادي في حماس إلى أن 340 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ أمس وصلت 65 منها لشمال القطاع وهو أقل من نصف ما وافقت عليه إسرائيل ضمن بنود الاتفاق.

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم السبت، قرار المقاومة بتأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع.

خرق الهدنة أسامة حمدان حماس الاحتلال الإسرائيلي هدنة غزة

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