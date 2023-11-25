إسرائيل تهدد باستئناف الحرب إذا لم تفرج حماس عن الأسرى الليلة

مصراوي

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن القناة 12 العبرية أنباء تفيد بأن إسرائيل أمهلت حماس حتى منتصف الليل لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية التبادل المتفق عليها.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد باستئناف عملياته إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى لدى حماس الليلة.

وأكد مصدر سياسي إسرائيلي للقناة 12، أن دولة الاحتلال أوفت بجميع التزاماتها، زاعما أن حماس تحرج نفسها والوسطاء.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إن هناك مناقشات تجري بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس الذين سيتم الإفراج عنهم.

وأكدت الإذاعة العبرية أن تأخير إطلاق سراح الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية سيحل قريبا.

وقبل قليل أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم السبت، قرار المقاومة بتأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع.