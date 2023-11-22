..الاحتلال ينشر قائمة بأسماء 300 أسير من المتوقع الإفراج عنهم أثناء الهدنة

مصراوي

قبل ساعات من بداية الدخول في هدنة إنسانية وتبادل أسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، نشرت وزارة "العدل الإسرائيلية" أسماء 300 أسير فلسطيني من الأطفال والسيدات من المتوقع الإفراج عنهم خلال الهدنة.

ورغم أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء، إلا أنه يتوقع أن يتطور إلى إطلاق سراح المزيد، وهذا ما يفسر نشر الاحتلال ضعف الرقم المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، حسبما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن 287 من أصل 300 أسير فلسطيني وردت أسماؤهم في اللائحة، هم من الذكور الذين لا تتعدى أعمارهم الـ18 عاما.

وخلال الساعات الماضية، تم التأكيد على اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس، لإطلاق سراح نحو 50 من الأسرى لدى حماس تحديدا من النساء والأطفال، مقابل نحو 150 من الأسيرات والأطفال المتواجدين في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى وقف القتال للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.