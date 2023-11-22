وزير إسرائيلي: علينا التصدي لإقامة دولة فلسطينية ولو كلفنا ذلك خلافًا مع واشنطن

مصراوي

قال وزير العلوم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوفير أكونيس، اليوم الأربعاء، إنه بعد انتهاء الحرب ستتعرض إسرائيل لضغوط دولية هائلة من أجل إقامة دولة فلسطينية.

وأكد أكونيس وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، أنه يتعين على إسرائيل التصدي لمحاولات إقامة دولة فلسطينية حتى لو كلف ذلك خلافا مع واشنطن.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، تصريحات تفيد بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن قتل عدد كبير من المدنيين في غزة سيصعب مواصلة الحرب ضد حماس.