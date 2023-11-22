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BBC

وزير خارجية إيران: الوقت ليس في صالح إسرائيل

03:59 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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طهران - (د ب ا)

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الوقت "ليس في صالح إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد 6 أسابيع من المقاومة"، وجاء حديث عبد اللهيان بعد وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، في مؤتمر صحفي جمعه مع عبد اللهيان، أن زيارات الوزير الإيراني هي رسالة إلى إسرائيل وداعميها "بوقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وذكر موقع "ميدل إيست آي" أن مصدرا في حزب الله أكد لوسائل الإعلام التزام الحزب بالهدنة التي أعلن عنها بين إسرائيل وحركة حماس، إذا التزمت بها إسرائيل". لكن هذه المعلومات لم تتأكد بعد في بيان رسمي من الحزب.

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