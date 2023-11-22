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BBC

أمريكا ترحب باتفاق إطلاق سراح محتجزين بينهم أمريكيون في قطاع غزة

10:37 ص الأربعاء 22 نوفمبر 2023

أنتوني بلينكن

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مصراوي

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، باتفاق حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل بشأن إطلاق سراح 50 أسيرا بينهم أمريكيون تحتجزهم حماس.

وأضاف وزير الخارجية، أن اتفاق الهدنة نتيجة لدبلوماسية دؤوبة وجهود متواصلة ونقدر شراكة قطر ومصر في هذا العمل.

ووجه السفير الأمريكي في قطر، الشكر إلى أمير دولة قطر وحكومتها على جهودهم في تسهيل اتفاق الإفراج عن الأسرى لدى حماس، موضحا أننا ملتزمون بالعمل مع الدوحة لتأمين إطلاق سراح الأسرى المتبقين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابع السفير الأمريكي، أن دولة قطر تواصل إثبات نفسها كحليف موثوق وشريك استراتيجي للولايات المتحدة في حل النزاعات.

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