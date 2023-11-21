مستشفى غزة الأوروبي: جهزنا مدرستين لمعالجة المرضى الذين لا يجدون مكانًا

مصراوي

أوضح مدير مستشفى غزة الأوروبي صالح الهمص، اليوم الثلاثاء، أنهم استقبلوا العديد من مرضى المستشفى الإندونيسي بعد نقلهم في حافلتين، مؤكدا أنهم اضطروا إلى إعادة تجهيز مدرستين لمعالجة المرضى الذين لا يجدون مكانا في المستشفى.

وأشار الهمص في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" إلى أنهم يقدمون الحد الأدنى من الخدمات الطبية بسبب الصعوبات التي يواجهونها في القطاع، كاشفا عن قائمة لديهم تضم آلاف الجرحى للعلاج خارج القطاع لافتا إلى عدم تمكنهم سوى من نقل المئات.

وناشد مدير مستشفى غزة الأوربي الدولة المصرية بالعمل على استقبال أعداد أكبر من الجرحى من قطاع غزة، مؤكدا أن المساعدات الطبية التي وصلتهم لا تفي بالحد الأدنى من حاجة المستشفيات في القطاع.

وكشف الهمص عن أن الوقود والأسرة الطبية وأدوية التخدير والمضادات الحيوية أهم ما تفتقده المستشفيات في غزة، منوها إلى افتقاد المستشفيات في غزة للطواقم الطبية التي كانت تصل إلى القطاع خلال الحروب السابقة.

في حين انتقد المنظمات الدولية التي تعرضت قوافلها ومؤسساتها للقصف ولم تتبنى مواقف قوية تجاه العدوان، معربًا عن أمله أن يشمل أي اتفاق قادم إعادة تشغيل مستشفيات شمال قطاع غزة.