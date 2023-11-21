"المقاومة الاسلامية" العراقية تجدد قصف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في الأنبار

بغداد - (د ب أ)

ذكرت "المقاومة الاسلامية" في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم قوات أمريكية، في محافظة الأنبار.

وقالت "المقاومة الإسلامية" في العراق، في بيان صحفي، إنه "ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة استهدف مجاهدونا قاعدة عين الأسد للاحتلال الأمريكي غرب العراق بالسلاح المناسب ".

وكشفت "المقاومة الإسلامية" عن أن أحد عناصرها قتل بمعركة "الحق ضد الباطل المتجسد بقوات الاحتلال الأمريكي في العراق ".

وذكرت أن "المجاهد فاضل المكصوصي ارتقى شهيدا في معركة الحق ضد الباطل المتجسد بقوات الاحتلال الأمريكي في العراق وأن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق يؤكدون ثباتهم واستمرارهم بمواجهة الأعداء حتى تحقيق النصر وتطهير البلاد من دنس الاحتلال ".

وبحسب مواقع عراقية، فان طائرة مسيرة استهدفت في وقت مبكر اليوم عجلة تقل مسلحين في منطقة أبو غريب غربي بغداد وتمكنت من تدميرها واندلاع النيران فيها. ولم تعلن السلطات العراقية أي تفاصيل عن الحادث.