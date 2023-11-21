"سلمنا ردنا إلى مصر وقطر".. مسؤول في حماس: ننتظر رد إسرائيل بخصوص الهدنة في غزة

غزة - (د ب أ)

أعلن مسؤول في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن الحركة تنتظر رد إسرائيل بخصوص اتفاق للهدنة الإنسانية في قطاع غزة بوساطة قطرية ومصرية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، في بيان مقتضب "مازلنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق".

ولم يكشف الحية أي تفاصيل بشأن الاتفاق، لكن تقارير متطابقة تحدثت عن هدنة لمدة خمسة أيام تتضمن إطلاق سراح 50 من الرهائن لدى حماس من المدنيين وحملة الجنسيات الأجنبية على دفعات يومية.

وبحسب الاتفاق فإنه سيتم خلال الهدنة تكثيف إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود بالتزامن مع توقف تحليق الطائرات الإسرائيلية في سماء قطاع غزة.