"أسرى مقابل هدنة".. مسؤول إسرائيلي: يحيى السنوار هو من سيقرر كل شيء في النهاية

وكالات

قال مسؤول إسرائيلي، للقناة "13 الإسرائيلية"، إن يحيى السنوار زعيم حركة حماس هو من سيقرر في النهاية ما سيحدث بشأن صفقة الأسرى، المقرر إتمامها خلال الأيام المقبلة.

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بوجود "تفاؤل حذر في إسرائيل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس خلال أيام"، موضحةً أن هذا التفاؤل لا يزال مشروطًا، لأن لا شيء مؤكدًا حتى الآن، رغم إدراك جدية الوسيط القطري، وحيث ينتظر الرد من حماس.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إن حماس سلمت مصر وقطر ردها بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المحتملة.

تزايدت الأحاديث عن اقتراب حركة حماس وإسرائيل من إبرام صفقة تبادل أسرى، تشمل أمورا أخرى مثل وقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، لكن لا إعلانا رسميا حتى الآن بهذا الشأن.