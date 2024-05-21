العراق يوافق مبدئيًا على فتح قنصلية ألمانية حال الطلب مستقبلًا

بغداد - (د ب أ)

وافقت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء على ضمان حق افتتاح قنصلية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في أي محافظة عراقية حال الطلب مستقبلا وفقا للمُعاملة بالمثل.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ترأس اليوم جلسة للحكومة وناقش مسار العلاقات الخارجية ووافق "على تقديم وزارة الخارجية من خلال مذكرة رسمية ضمان حق افتتاح قنصلية عامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية العراق في حال الطلب مستقبلًا وفقا للمُعاملة بالمثل".

ودعا البيان وزارة الخارجية إلى "عرض موضوع افتتاح قنصلية لجمهورية ألمانيا على الحكومة في حينه بعد تحديد إحدى المحافظات العراقية من الجانب الألماني لتكون مقرًّا لقنصليتها".