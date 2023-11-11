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BBC

المقاومة تستهدف 3 آليات جديدة تابعة للاحتلال في غزة بقذائف "الياسين 105"

03:32 م السبت 11 نوفمبر 2023

كتائب القسام

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف 3 آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، كانت تتوغل في محور شمال غرب غزة بقذائف الياسين 105.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو يرصد لحظة استهدافها منزلاً ، تحصن فيه جنود الاحتلال شمال بيت حانون بغزة.

وأعلنت كتائب القسام، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف موقع مارس العسكري الإسرائيلي بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، أنها مستمرة ولليوم الـ36 على التوالي، دك المستوطنات والمدن "الإسرائيلية" بالصواريخ وقذائف الهاون، وتوقع قتلى وجرحى في صفوف العدو.

وصباح اليوم، استهدفت "سرايا القدس"، اليوم السبت، كيسوفيم برشقة صاروخية مركزة.

وقالت سرايا القدس، إن "مقاتلونا يخوضون اشتباكات عنيفة في منطقة تل الهوى ومخيم الشاطئ، ويوقعون إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو".

كما قصفت سرايا القدس الحشودات العسكرية في محيط موقع مارس العسكري، برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كتائب القسام حركة حماس جنود الاحتلال بيت حانون سرايا القدس طوفان الأقصى

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