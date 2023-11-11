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رئيس قسم الجراحة بالشفاء في غزة: مضطرين أن نفاضل بين جريح وآخر

03:39 م السبت 11 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال

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مصراوي
قال رئيس قسم الجراحة بمستشفى الشفاء: الكهرباء والماء منقطعان في المستشفى ولدينا 600 مريض.

وتابع رئيس قسم الجراحة بمستشفى الشفاء لقناة الجزيرة: الوضع مأساوي في المستشفى وعشرات الأطفال معرضون للوفاة، وصعب ونطالب العالم بالنظر إلينا بعين الرأفة.

ولفت رئيس قسم الجراحة إلى أننا "نجد أنفسنا مضطرين للمفاضلة بين جريح وآخر حسب شدة الإصابة، نضطر لترك بعض الجرحى لمصيرهم، أطباؤنا سيحتاجون إلى رعاية نفسية بعد انتهاء الحرب لهول ما رأوه"

وأوضح أن ما يجري مخيف ومرعب ولا يتحمله أي إنسان، "لم أر أي سيارة تابعة للصليب الأحمر في محيط المستشفى، لا اتصالات لدينا ولا نعرف ما يدور خارج المستشفى"

وأشار إلى أنهم في المستشفى يسمعون أصوات مختلف صنوف الأسلحة من داخل أروقة المستشفى.

مستشفى الشفاء قناة الجزيرة جيش الاحتلال

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