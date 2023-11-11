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BBC

ممثلة بريطانيا بمجلس الأمن: على إسرائيل منع التصعيد بالضفة ووقف اعتداءات المستوطنين

12:28 ص السبت 11 نوفمبر 2023

بريطانيا

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مصراوي
قالت ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن باربرا وودوارد، مساء اليوم الجمعة، إن الأزمة الإنسانية في غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم ولابد من تدفق المساعدات.
وعبّرت وودوارد عن إدانتها للاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، وكذلك وفق مزاعمها اعتداءات حماس على المدنيين الإسرائيليين
وأكدت إنه على إسرائيل منع التصعيد في الضفة الغربية، مشددة على أن الأمر يستوجب اتخاذ تدابير لوقف اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين.

المستوطنين اليهود باربرا وودوارد بريطانيا مجلس الأمن الضفة الغربية

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