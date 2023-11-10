مدير المستشفيات بغزة: عشرات الأطفال يواجهون الموت بسبب انقطاع الكهرباء

مصراوي

قال محمد زقوت مدير المستشفيات في غزة: عشرات الأطفال في العديد من المستشفيات يواجهون الموت بسبب انقطاع الكهرباء.

وتابع مدير المستشفيات في غزة خلال حديثه مع قناة الجزيرة، "لم نعد قادرين على التواصل مع مستشفى القدس بسبب القصف"

ولفت إلى أن "مستشفى القدس يتعرض لقصف ناري إسرائيلي متواصل ولا نعرف مصير كل من فيه"، موضحًا أن "نحن عاجزون عن تقديم خدماتنا للجرحى والمستشفيات تتعرض لقصف متواصل"

وأكد زقوت أن الطواقم الطبية لم تتمكن من نقل أي مريض اليوم إلى معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج، بسبب القصف.

وأوضح أنه لا يوجد ماء ولا غذاء ولا كهرباء في مستشفيات القطاع وهي تعاني وضعا كارثيا.