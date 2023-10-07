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BBC

السعودية تحذر من انفجار الأوضاع نتيجة حرمان الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني من حقوقه

02:11 م السبت 07 أكتوبر 2023

المملكة العربية السعودية

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مصراوي

تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.

ودعت المملكة العربية السعودية إلى الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين وضبط النفس.

وتذكر السعودية بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

وتجدد السعودية دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.

لمزيد من التفاصيل ومتابعة كل ما يتعلق بعملية "طوفان الأقصى" في تغطية خاصة (اضغط هنا)

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المملكة العربية السعودية انفجار الأوضاع الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني طوفان الأقصي حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه

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