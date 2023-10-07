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BBC

المقاومة تنشر صورًا جديدة للأسرى الإسرائليين في طوفان الأقصى

02:18 م السبت 07 أكتوبر 2023
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    أسرى
  • عرض 9 صورة
    أسرى
  • عرض 9 صورة
    أسرى
  • عرض 9 صورة
    أسرى
  • عرض 9 صورة
    أسرى
  • عرض 9 صورة
    أسرى
  • عرض 9 صورة
    أسرى
  • عرض 9 صورة
    أسرى
  • عرض 9 صورة
    أسرى
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وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، صورًا لعددًا من الإسرائيليين الذين تم أسرهم في مستوطنات قطاع غزة خلال طوفان الأقصى اليوم السبت.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن استمرار الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال الإسرائيلي، في مستوطنة سيديروت وسقوط نحو 10 قتلى في الشوارع.

صورة 1 أسرىووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنّه تم الإبلاغ عن عشرات المفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

صورة 2 أسرىوتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".

صورة 3 اسرىوقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

لمزيد من التفاصيل ومتابعة كل ما يتعلق بعملية "طوفان الأقصى" في تغطية خاصة (اضغط هنا)

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