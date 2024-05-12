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وزير الخارجية البريطاني: يمكن وقف تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل

01:52 م الأحد 12 مايو 2024

ديفيد كاميرون

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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه سيكون من الخطأ مضي إسرائيل في عملية بمدينة رفح من دون حماية المدنيين المتواجدين داخل المدينة الجنوبية

وحذر كاميرون، أن اجتياح رفح بريًا من شأنه تشكيل خطرًا كبيرًا على إسرائيل

وصرح كاميرون، أن بريطانيا يمكنها وقف تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل في حال مثلت خطرًا على حقوق الإنسان

وأضاف، أن بريطانيا تمثل 1% فقط من إجمالي مبيعات الأسلحة لإسرائيل وليست مثل الولايات المتحدة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن وقف شحنات أسلحة أمريكية إلى إسرائيل، قائلًا إن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية في قتل آلاف المدنيين في غزة

ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني إسرائيل مدينة رفح
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