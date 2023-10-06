للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب جزر إيزو اليابانية
وكالات
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، بأن زلزالا بقوة 6.3 ريختر ضرب الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.
وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فإن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء قرب جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.
ولا يوجد حتى الآن أي معلومات عن وقوع أضرار جراء الزلزال.
وضرب زلزال يوم أمس، بقوة 6.6 ريختر جنوب جزر إيزو اليابانية، وحذرت السلطات من حدوث تسونامي، وحثت السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ.
وعادة ما تتعرض اليابان لهزات أرضية عنيفة كان أسوأها زلزال كانتو الذي وقع عام 1923، وبلغت قوته نحو 8 درجات ريختر وأودى بحياة أكثر من 140 ألف شخص.
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