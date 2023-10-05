الحماية المدنية بالجزائر تسيطر على حريق غابة بوزوران



وكالات

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجزائر من السيطرة على حريق غابة "بوزوران" في بلدية باتنة.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن المديرية بيانا أوضحت فيه مستجدات الحرائق في جميع ولايات البلاد، حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكشفت الحماية المدنية أن إجمالي عدد تدخلاتها خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغ 2996 تدخل، بمتوسط تدخل كل 28 ثانية، فيما سجلت المصالح وقوع 197 حادث مرور خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى 11 تدخلا بسبب حرائق الغطاء النباتي.

وأشارت الحماية المدنية الجزائرية إلى أن الحصيلة وقوع 69 تدخلا للتعامل مع حرائق في المناطق الحضرية والصناعية، و2241 تدخلا للإجلاء الصحي، و478 تدخلا لحوادث متنوعة، في حين لم يتم تسجيل أي حالات غرق.

وشهدت عدة مناطق شرقي الجزائر لحرائق غابات متفرقة، في سبتمبر الماضي، لكن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليها، وشمل ذلك استخدام طائرات الإطفاء.