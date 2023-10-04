روسيا تلمح إلى احتياج أوروبا لصنع "أوكرانيا النووية"

موسكو - (د ب أ)

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنها لا تستبعد احتياج الاتحاد الأوروبي لما وصفته "أوكرانيا النووية".

وقالت زاخاروفا لراديو "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "مع الأخذ في الاعتبار وجود أشخاص في السلطة في دول الاتحاد الأوروبي مثل، وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، لا أستبعد أنه في هذا المسرح العبثي سيحتاجون أيضا إلى أوكرانيا النووية، كانوا يتحدثون عن ذلك، أو على الأقل لم يوقفوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما، قال مثل هذا الشيء الغبي في مؤتمر ميونخ".

وفي وقت سابق، أعرب ممثلو كييف مرارا عن أسفهم لأن أوكرانيا لا تملك أسلحة نووية، وكانت هناك أيضا مقترحات لصنع "قنبلة قذرة"، إذ قال زيلينسكي، متحدثا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر، إن "أوكرانيا تخلت عن ترسانتها النووية الثالثة في العالم.

وأضاف أن "روسيا ليس لها الحق في امتلاك أسلحة نووية". وفي فبراير 2022، في مؤتمر "ميونخ للأمن"، قال الرئيس الأوكراني أيضا إن "كييف بإمكانها أن تبطل مذكرة بودابست لعام 1994، التي تنص على وضع أوكرانيا الخالي من الأسلحة النووية".

وكانت ذكرت روسيا، في وقت سابق، أن التسوية المستدامة للصراع الأوكراني، لا يمكن تحقيقها إلا إذا توقفت كييف، عن القتال والهجمات الإرهابية، وإغراق أوكرانيا بالأسلحة من قبل الدول الغربية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "يجب تأكيد الأسس الأصلية لسيادة أوكرانيا، ووضعها المحايد وغير المنحاز والخالي من الأسلحة النووية".

وأعربت موسكو عن قلقها الشديد بشأن تصريحات كييف حول إمكانية مراجعة وضع أوكرانيا، كدولة خالية من الأسلحة النووية، ما يعني محاولة الحصول على أسلحة نووية على حساب معاهدة "عدم الانتشار".