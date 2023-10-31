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الحكومة الفلسطينية: الاحتلال لم يوجه أي تحذير قبل ارتكاب مجزرة جباليا

05:27 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

مجزرة جباليا أرشيفية

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مصراوي

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة: إن "الاحتلال الإسرائيلي لم يوجه أي تحذير قبل ارتكاب مجزرة جباليا، التي استخدم فيها 6 قنابل شديدة الانفجار.

وسبق وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن "مخيم جباليا تعرض لقصف إسرائيلي بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنا"

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتقاء أكثر من 400 شهيد وجريح في مجزرة جديدة شنها الاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة أن طيران الاحتلال استهدف مخيم جباليا مجددًا بغارات مكثفة ارتقى خلالها العشرات ونقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة مع محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى كارثية الوضع في المستشفى الإندونيسي حيث تم نقل الجرحى، وسبق وحذرت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن المولدات ستتوقف في المستشفى الإندونيسي والشفاء غدًا الأربعاء.

وصرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأشار القدرة إلى وجود عدد كبير من الشهداء والجرحى في مخيم جباليا نظرًا لاكتظاظ المنطقة بالسكان.

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مجزرة جباليا أطفال ونساء الاحتلال لم يوجه أي تحذير مخيم جباليا تعرض لقصف إسرائيلي مجزرة جديدة على قطاع غزة

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