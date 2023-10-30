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BBC

فرنسا: ندين عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ويجب تجنب اشتعال المنطقة

11:18 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

مستوطنون يطلقون الرصاص الحي

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كتب- محمود عبدالرحمن:
طالب مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، بهدنة إنسانية تقود إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال مندوب فرنسا، إن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها مع احترام القانون الدولي وحقوق المدنيين، موضحا أن فرنسا تدين عنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ويجب تجنب اشتعال المنطقة بأكملها.
وتابع مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، أنه يجب أن نبذل الجهود لاستعادة أفق حل الدولتين.

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