"بي بي سي": تراجع دبابات الاحتلال الإسرائيلي بعد توغلها في طريق رئيسي في غزة

غزة - (بي بي سي)

تراجعت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بعدما قطعت طريق صلاح الدين الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.

طريق صلاح الدين هو الطريق البري الوحيد الذي يربط جميع محافظات قطاع غزة شمالا من بلدة بين حانون حيث يتواجد معبر بيت حانون - ايريز على الحدود الإسرائيلية الشمالية وصولاً إلى محافظة رفح حتى معبر رفح على الحدود المصرية

ووفق "بي بي سي" يعد هذا الطريق مهم جداً وحيوي لقطاع غزة وهذا يعني أنه إذا تمركزت الدبابات الإسرائيلية شرق مخيم البريج و منطقة جحر الديك فهذا يعني أنه يقوم بشطر مدينة غزة إلى قسمين.

وبحسب مصادر وشهود عيان فإن الدبابات تراجعت حيث قالت مصادر في حماس إنها أطلقت نيران المدفعية على القوات الإسرائيلية.