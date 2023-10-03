حفتر يزور درنة ويؤكد على سرعة إعادة إعمارها

بنغازي- (د ب أ)

وصل القائد العام للقوات المسلحة في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، إلى مدينة درنة الليبية المتضررة من الفيضانات، وأكد على سرعة إعادة إعمار المدينة.

وجاء في بيان لمكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب "خليفة أبو القاسم حفتر" يصل إلى مدينة درنة ويجتمع بمشائخ وأعيان مُدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي لتقديم واجب العزاء في ضحايا السيول والفيضانات التي حلّت بالمنطقة.

وفقا للبيان، فقد أكد حفتر خلال هذا اللقاء إصرار القوات المسلحة على إعادة إعمار المدينة بشكل سريع داعياً المواطنين إلى الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي والقضاء على الفتن التي حاول البعض ترويجها داخل المدينة خلال الأزمة.

كما أثنى حفتر في ذات الوقت على الجهود المُستمرة لضباط وجنود القوات المسلحة رفقة المؤسسات المدنية وفرق الإنقاذ المحلية والدولية، التي أتت من كل المدن الليبية ومن الدول الشقيقة والصديقة تلبيةً لنداء الواجب داخل المدن المتضررة.