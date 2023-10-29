إعلام عبري: عدد قليل من الإسرائيليين تمت حمايتهم في منطقة خاصة داخل مطار داغستان
مصراوي
نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم الأحد عن مصادر عبرية قول خبير أمني، إن حادث مطار "محج قلعة" عاصمة داغستان الروسية لم ينته بعد. وأشار إلى أن عددا قليلا من الإسرائيليين الذين تم عزلهم وحمايتهم في منطقة خاصة داخل المطار.
إغلاق مطار داغستان بعد مهاجمة مسافري طائرة قادمة من #تل_أبيب#إسرائيل#الحدث pic.twitter.com/0wJlFNc0sB— ا لـحـدث (@AlHadath) October 29, 2023
وأكد أن حكومة الاحتلال تعمل على التنسيق مع الكرملين لنقلهم من هناك إلى موسكو في حال تمكنوا من الأمر. سبق وأن قالت وسائل إعلام عبرية، إن رحلة جوية إسرائيلية هبطت في "محج قلعة" عاصمة داغستان، وأكدت على أن حشودا من المواطنين المحليين تجمعت أمام مدخل المطار بهدف مهاجمة الركاب الإسرائيليين، مشيرة إلى ترديد الحشد لهتافات "الله أكبر".
ولفتت إلى وقوع حادث مماثل خلال الليلة الماضية في فندق فلامنغو بالمدينة، عندما اقتحم مسلمون الفندق بعد شائعات عن وجود إسرائيليين يعيشون فيه.
عاجل ‼️ بعد مجازر غزه ‼️— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@russiaArb4) October 29, 2023
مواطنين روس الان يقتحمون فندق "فلامنغو" ويبحثون من غرفة إلى غرفة بحثًا عن اليهود للانتقام منهم . pic.twitter.com/mynKmk6M5b
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