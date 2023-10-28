رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد يؤكد دعمه القوي للاحتلال الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب ا)

أعرب الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عن دعمه القوي للاحتلال الإسرائيلي.

وقال جونسون في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " في موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

وأضاف جونسون: "مجلس النواب يقف مع إسرائيل وأكدت مجددا دعمنا القوي".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الدفاع والخارجية لويد اوستن وانتوني بلينكن على الترتيب قاموا بزيارة تضامنية مع إسرائيل عقب هجوم حماس في السابع من الشهر الجاري والذي تضمن إطلاق صواريخ واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز أسرى إسرائيليين وأجانب واقتيادهم إلى قطاع غزة.

وأعلن بايدن، في خطاب متلفز من المكتب البيضاوي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيطلب من الكونجرس تخصيص حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل.