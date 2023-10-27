الاحتلال يخطر وكالتي رويترز وفرانس برس بعدم ضمان سلامة مراسليهم في غزة

مصراوي

كشفت كلا من وكالات "رويترز" الأمريكية و"فرانس برس" الفرنسية اليوم السبت، عن تحذيرات تسلمتها وسيلتي الإعلام الغربيتين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يبلغهم فيها أنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهما العاملين في قطاع غزة لتغطية الحرب الجارية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية اجتياح بري لغزة قبل ساعات قليلة، بعدما أعلن أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء القطاع.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة.

فيما رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.

وطلبت حماس تهدئة لـ 5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.

وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وأن هناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، مشيرة إلى أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.