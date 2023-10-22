جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل أحد جنوده على حدود غزة
مصراوي
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات مع بعض عناصر المقاومة الفلسطينية، استهدفت بعض آلياته العسكرية على حدود قطاع غزة.
وأوضح في بيانه أنه تم إبلاغ 308 من عائلات قتلى الجنود الإسرائيليين، و212 من عائلات الأسرى لدى حماس.
سبق وأن أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عصر اليوم، أن عناصر المقاومة تمكنت من إسقاط قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
واستطاعوا خلال الاشتباكات تدمير جرافتين ودبابة، بعدما استهدفها المقاومون بكمين أثناء عبورها السياج شرق خانيونس، فيما لاذ الناجون من عناصر جيش الاحتلال بالفرار.
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