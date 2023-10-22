الاحتلال الإسرائيلي يخلي المزيد من القرى بالقرب من الحدود اللبنانية

تل أبيب - (بي بي سي)

أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المزيد من القرى بالقرب من الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أصابت صواريخ من لبنان قرى في إسرائيل، وحذر الجيش الإسرائيلي حزب الله من لعب "لعبة خطيرة للغاية".

وجاء في بيان مشترك بين وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي وجيشها أنه يتم الآن إجلاء السكان الإسرائيليين الذين يعيشون في 14 تجمعًا سكنيًا بالقرب من الحدود اللبنانية.

وستنضم هذه المجتمعات السكانية إلى 28 تجمعًا تم إخلاؤها يوم الإثنين "لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين" ومنح جيش الاحتلال الإسرائيلي "حرية العمل إذا لزم الأمر". ويعيش سكان التجمعات السكانية التي تم إجلاؤها في دور ضيافة تمولها الدولة.