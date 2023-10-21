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BBC

رئيس أركان الاحتلال: ندرك أن المعركة في غزة ستكون معقدة

08:36 م السبت 21 أكتوبر 2023

هرتسي هاليفي

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وكالات

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن القوات ستدخل إلى قطاع غزة لتدمير حماس وبنيتها التحتية، مضيفًا: "ندرك أن المعركة ستكون معقدة"، حسبما ذكرت "العربية".

وتابع هاليفي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعلم أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تجهز الكثير من الأشياء في غزة، مضيفًا: "نتوقع مفاجآت هناك".

هذا وجدد الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، تحذيره إلى سكان شمال قطاع غزة، مطالبًا أهالي سكان البلدة القديمة وحيي الزيتون والشيخ رضوان في غزة بالاتجاه جنوبًا.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن إجمالي شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من الشهر الجاري بلغ 4385 منهم 1756 طفلاً و967 سيدة إضافة إلى 13561 جريحًا.

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