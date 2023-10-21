إعلان

BBC

الأمم المتحدة: نجدد دعوتنا للإفراج عن جميع الرهائن واحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين

11:56 ص السبت 21 أكتوبر 2023

أنطونيو غوتيريش

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إننا نجدد دعوتنا
للإفراج عن جميع الرهائن والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي
وحماية المدنيين.

وأضاف الأمين العام للأمم، ممتن لجهود قطر في إطلاق سراح الرهينتين
الأمريكيتين المحتجزتين في غزة.

وبدأ قبل قليل عبور أول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر
رفح البري، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل
على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وعملت الدولة المصرية خلال الساعات الماضية على تمهيد طريق دخول الشاحنات
إلى غزة والذي تعرض للقصف من إسرائيل في الجانب الفلسطيني من المعبر.

سوق مصراوى

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إطلاق سراح الرهينتين غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| بث مباشر.. مصر تستضيف قمة القاهرة للسلام لبحث القضية الفلسطينية