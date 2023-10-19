بينها مصر.. إسرائيل تعلن إخلاء سفاراتها في 5 دول

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إخلاء 5 سفارات في مصر والأردن والبحرين والمغرب وتركمستان، منذ بداية التصعيد في غزة، لافتة إلى إصدار أوامر لعشرين سفارة إسرائيلية أخرى حول العالم بالبقاء في المنازل.

وقالت خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه تم إصدار أوامر لعشرين سفارة إسرائيلية في أنحاء العالم وتحديدا أوروبا وأميركا اللاتينية بأن يبقوا في منازلهم.