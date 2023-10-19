فرنسا تشجب فشل مشروع عقد هدنة إنسانية في مجلس الأمن

بيروت - (د ب أ)

أعلنت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا أن بلادها تشجب فشل مشروع القرار الذي قدمته البرازيل في مجلس الأمن، الذي صوتت فرنسا إلى جانبه.

وقال بيان صادر عن السفارة الفرنسية في لبنان، اليوم الخميس، إن الناطقة أشارت إلى أن بلادها " صوتت دعمًا لمشروع القرار الذي أيده 12 بلدًا ومن المرجح أنّه كان الأكثر قدرةً على جمع المجلس بشأن مبادئ مشتركة."

وأضاف البيان "كان هذا النص أدان على نحو قاطع الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، وطالب بالإفراج عن الأسرى، وحث الجميع على احترام القانون الدولي الإنساني فورًا، وهدنات إنسانية وفتح معابر لإيصال الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الإنسانية المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وكاملة وآمنة وبلا عوائق من إلى غزة بما يمكّن توفير سلع الإغاثة للسكان المدنيين".

ولفت البيان إلى أن مشروع القرار يذكّر كذلك "بأفق حل الدولتين تعيشان جنبًا إلى جنب وتتشاركان حدود آمنة، وكان شدد على "ضرورة مضاعفة الجهود بغية درء استفحال الوضع في الشرق الأوسط".

وأعلن البيان أن فرنسا ما تزال تستنفر "طاقتها وشركاءها بغية تلبية الحاجات الإنسانية الطارئة وتفادي اشتعال المنطقة، وحشدت في هذا الصدد بالفعل مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 10 ملايين يورو من أجل سكان قطاع غزة".

وتابع البيان :" تشكر فرنسا البرازيل على مبادرتها ودورها في التنسيق".