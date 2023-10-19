الخارجية الروسية تحذر من تحول الحرب في غزة إلى حرب إقليمية

(وكالات)

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، صباح اليوم الخميس، أن خطر تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية أمر جدي للغاية، معتبرا أن محاولات إلقاء اللوم على إيران في كل شيء هو عمل استفزازي.

وقال لافروف، للصحفيين، "بالنسبة لقطاع غزة، فإن خطر تصاعد هذه الأزمة إلى صراع على مستوى المنطقة أمر خطير للغاية"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف لافروف "أعتقد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفا مسؤولا ومتوازنا إلى حد ما، وتدعو إلى منع هذا الصراع من الانتشار إلى المنطقة بأكملها والدول المجاورة".

هذا ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في قصفه العنيف لقطاع غزة منذ شنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس هجومًا مباغتًا في الـ 7 من أكتوبر على قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتحام المستوطنات المحتلة في منطقة غلاف غزة، وأسر وقتل المئات من الجيش الإسرائيلي، بينما رد الاحتلال بغارات عنيفة غير مسبوقة على قطاع غزة واستهدف الأبنية السكنية وأوقعها فوق رؤوس قاطنيها مما أدى إلى استشهاد الآلاف بينهم أطفال ونساء، كما قام الاحتلال بقطع كل الإمدادات الحيوية عن غزة من ماء وكهرباء وغذاء وأدوية مما ينذر بتداعي الوضع الصحي في مستشفيات القطاع.