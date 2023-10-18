بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الاحتلال يجلي سفارته في مصر

مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، تجلي طواقم سفارتيها في المغرب ومصر، بسبب مظاهرات غاضبة على الأوضاع في غزة.

وخرج متظاهرون إلى الشوارع في دول إسلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد مئات المدنيين.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.