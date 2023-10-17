جيش الاحتلال: أنذرنا مستشفى المعمداني بالإخلاء قبل القصف

وكالات

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّهم أنذروا مستشفى المعمداني في وسط قطاع غزة قبل إخلائها.

وتابع الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "كنا قد أنذرنا بإخلاء المستشفى المعمداني وخمسة مستشفيات أخريات كي لا تتخذها منظمة حماس "الإرهابية" ملاذا لها".

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن عن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، إن "الأخبار الواردة من غزة كارثية إنه أمر فظيع وغير مقبول"

وتابع رئيس الوزراء الكندي، اليوم الثلاثاء، أن استهداف المستشفيات أمر مفزع وغير مقبول وغير شرعي، لافتًا إلى أن مهاجمة أي مستشفى أمر محظور.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن سقوط 500 شهيد في استهداف مستشفى المعمداني والأعداد قابلة للزيادة.

وقال رائد الدهشان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، "نحن لا نستطيع تلبية الاحتياجات والمجزرة كبيرة"

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.