الكويت والسعودية يبحثان الأوضاع في غزة

الرياض - (د ب أ)

بحث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين "سبل نزع فتيل التوتر في قطاع غزة ومحيطها".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، أن الجانبين السعودي والكويتي ناقشا "خلال اللقاء،في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، "تطور الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر".

كما ناقش الجانبان أيضاً "سبل حماية المدنيّين العزل في غزة من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية".

واستعرض الطرفان فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.