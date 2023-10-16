الصليب الأحمر: إيصال المساعدات لغزة مسألة حياة أو موت

وكالات



قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر، "إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مسألة حياة أو موت".



وتابعت المتحدثة باسم الصليب الأحمر، قائلة، " المساعدات جاهزة لإيصالها غزة فور السماح لنا"، لافتةً إلى أن الوضع الإنساني، في غزة لا يحتمل ومن غير المقبول أن يدفع المدنيون ثمن العنف.



وسبق أن قالت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي، نقلا عن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، "لم نوافق على تقديم أي مساعدات إنسانية للمقاومة الفلسطينية".



ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.



وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الموافق الـ7 من أكتوبر الحالي، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.



وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي