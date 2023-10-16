الأسد وبوتين يبحثان سبل وقف التصعيد في غزة

دمشق - (د ب أ)

بحث الرئيس السوري بشار الأسد هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين ، سبل وقف "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفق الوكالة العربية السورية (سانا) شدد الرئيسان على ضرورة "الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع، ووقف القصف والتهجير الذي ينتهجه الكيان الإسرائيلي ضد الأبرياء في غزة".

وكان الأسد أجرى اتصالات مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد والإيراني إبراهيم رئيسي تناولت الأوضاع في قطاع غزة.