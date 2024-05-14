حماس تستنكر تصريحات أمريكية تنكر تنفيذ إسرائيل "إبادة جماعية" بغزة

مصراوي

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال فيها إن واشنطن "لا تعتقد أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية".

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة، إن تلك "التصريحات متوقعة ممن أصيبوا بعمى البصر والبصيرة، وهم شركاء شراكة كاملة مع الاحتلال في تنفيذ المجازر وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزّل في غزة على مدار أكثر من 7 أشهر، ويدعمون النازيين الجدد بكل أنواع الأسلحة والعتاد العسكري".

وتابع الرشق أن مستشار الأمن القومي الأمريكي "يستخف بعقول العالم بقوله العالم يجب أن يدعو حماس للعودة إلى الطاولة والموافقة على الاتفاق".

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي، قال إن يحيى السنوار هو من خرق وقف إطلاق النار والولايات المتحدة تريد هزيمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وتقديم السنوار للعدالة.

ويرى مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن ما يجري في غزة إبادة جماعية، مشيرا إلى أن واشنطن تبحث مع إسرائيل عن سبل أفضل لضمان هزيمة حماس في غزة.

وتابع سوليفان، أن بلاده علقت إرسال القنابل الكبيرة لإسرائيل، موضحًا أنه من الخطأ شن عملية عسكرية كبرى في رفح، نظرًا لأن أمن إسرائيل مرتبط بتعاملها مع مصر.

وأكمل مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الضغوط العسكرية مهمة لكنها ليست كافية لهزيمة حماس بشكل كامل، موضحا أن واشنطن تعمل بشكل مكثف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل دائم في غزة.

وأوضح سوليفان، أن العالم يدعو حركة حماس إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان دولة إسرائيلية آمنة ومستقبل مزدهر للفلسطينيين.