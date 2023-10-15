جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن "تدمير" مطار حلب في سوريا
وكالات:
أعلن رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، "تدمير" مطار حلب مجددا بحجة الرد على الصاروخ الذي أطلق من سوريا تجاه إسرائيل.
وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، اليوم السبت إنه تم شن هجمات على مصدر إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية.
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