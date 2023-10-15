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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن "تدمير" مطار حلب في سوريا

12:04 ص الأحد 15 أكتوبر 2023

الغارة الإسرائيلية على مطار حلب

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وكالات:
أعلن رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، "تدمير" مطار حلب مجددا بحجة الرد على الصاروخ الذي أطلق من سوريا تجاه إسرائيل.
وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، اليوم السبت إنه تم شن هجمات على مصدر إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية.

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