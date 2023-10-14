إعلان

BBC

توسيع دائرة الهجوم.. الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عمليات جوا وبحرا وبرا

07:34 م السبت 14 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعداده لتنفيذ خطط عملياتية تشمل هجوما على قطاع غزة من الجو والبحر وعملية برية كبيرة.
وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي اعترف بأن إسرائيل تلقت "ضربة قاسية"، بهجوم حركة حماس على بلدات ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، السبت الماضي.
وقال هنغبي، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، "إسرائيل تعرضت لضربة قاسية أكبر من أن تحتملها، وأخطأت عندما اعتقدت أن حركة حماس مرتدعة... لقد فشلنا في المهمة وأعتقد أن لا أحد يخالف هذه المقولة".

سوق مصراوى

جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام غزة قصف غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تركيا: نرفض نزوح الفلسطينيين إلى مصر ونقف مع القاهرة بهذا الشأن