توسيع دائرة الهجوم.. الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عمليات جوا وبحرا وبرا

وكالات:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعداده لتنفيذ خطط عملياتية تشمل هجوما على قطاع غزة من الجو والبحر وعملية برية كبيرة.

وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي اعترف بأن إسرائيل تلقت "ضربة قاسية"، بهجوم حركة حماس على بلدات ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، السبت الماضي.

وقال هنغبي، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، "إسرائيل تعرضت لضربة قاسية أكبر من أن تحتملها، وأخطأت عندما اعتقدت أن حركة حماس مرتدعة... لقد فشلنا في المهمة وأعتقد أن لا أحد يخالف هذه المقولة".