حماس: لدينا إمكانيات تمنع الاحتلال من اقتحام غزة

غزة - (د ب أ)

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليا في قتله للمدنيين في عدوانه على قطاع غزة المحاصر.

وأضاف القانوع، في تصريح اليوم لقناة "المملكة" الأردنية، أن "اتهام الاحتلال الإسرائيلي للمقاومين في الحركة بقتل الأطفال "فبركات وأكاذيب"، مؤكدا على أن حماس "لن ترفع" الراية البيضاء ولا خيار لديها سوى المواجهة.

وأشار القانوع إلى أن" 1500 من مقاتلي النخبة لدى المقاومة اقتحموا غلاف غزة في عملية (طوفان الأقصى) التي بدأت السبت الماضي"، موضحا أن "لدى الحركة إمكانيات تمنع الاحتلال من دخول غزة والعملية البرية فرصة لمقاتلي حماس وفصائل المقاومة".

وعن عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قال القانوع إن "لدى كتائب القسام أكثر من 120 أسيرا"، مؤكدا "استمرار عبور المقاومين إلى غلاف غزة وجلب أسرى آخرين".

وفي رده على وجود مفاوضات بشأن الأسرى، قال القانوع :"لا حديث عن الأسرى إلا بعد وقف العدوان على قطاع غزة".