داخلية غزة: الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات على معبر رفح الحدودي مع مصر
غزة - (د ب أ)
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استهداف طائرات حربية إسرائيلية على بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين.
وذكرت مصادر طبية أن موظفين حكوميين اثنين على الأقل أصيبا بجروح في الغارات الإسرائيلية على معبر رفح الذي يعد المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي
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